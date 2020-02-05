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Экономика

10:18

России вернули рекордную сумму долгов

экономика финансы

Фото: depositphotos/Rangizzz

Впервые за девять лет России вернули рекордное количество долгов – в 2019 году возвращенные средства превысили ту сумму, которую РФ давала в долг. Об этом сообщает газета "Известия".

В прошлом году заемщики выплатили 250 миллиардов рублей, тогда как в долг взяли 215 миллиардов. До этого положительная разница между цифрами была отмечена в 2010 году. Девять лет назад Россия выдала 14 миллиардов рублей кредитов и вернула долгов на сумму 53 миллиарда.

В 2019 году, как говорится в материале, сумма возвращенных долгов стала рекордной по итогам десятилетия. Ранее лидером был 2018 год.

Ранее сообщалось, что страны-импортеры российского вооружения начали выплачивать деньги за уже поставленную военную технику. Отмечалось, что в прошлые годы стороны испытывали трудности из-за проведения финансовых операций в долларах. По данным СМИ, в 2018 году общая задолженность стран-импортеров перед Россией по поставкам вооружения составляла около трех миллиардов долларов.

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