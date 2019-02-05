Венесуэла вдвое снизила долг перед "Роснефтью"

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Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA за 2018 год снизила задолженность перед "Роснефтью" в два раза. Теперь этот показатель находится на уровне 2,3 миллиарда доллара, передает "Интерфакс" со ссылкой на презентацию российской компании.

Еще в сентябре минувшего года долг Венесуэлы составлял 3,1 миллиарда долларов.

"Роснефть" добывает черное золото в Венесуэле в рамках пяти совместных предприятий, общие запасы которых превышают 80 миллионов тонн. При этом на долю российской компании приходится порядка 3,4 миллиона тонн нефти.

За последние пять лет "Роснефть" заключила контракты с PDVSA на покупку нефти с условием предоплаты. Все проекты в латиноамериканской стране учитывают требования законодательства, и соглашения, заключенные в их отношении.

Из-за нестабильной политической ситуации в Венесуэле в конце января случился обвал акций "Роснефти". Было отмечено снижение на 2,5%.