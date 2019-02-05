Эксперт прокомментировал обвинение РФ в нарушении норм ВТО

Отчет торгпреда США о выполнении Москвой обязательств перед ВТО прокомментировал руководитель Фонда Франклина Рузвельта по изучению США в МГУ Юрий Рогулев.
Представители США в докладе заявили, что Москва отходит от правил открытого рынка и вводит неоправданные экспортные ограничения. В докладе отмечается, что американский экспорт в Россию затруднен из-за непрозрачного режима таможни. Кроме того, Россия продолжает устанавливать неоправданные барьеры для экспорта американской продукции.
По словам Юрия Рогулева, переговоры о вступлении России в ВТО велись больше 20 лет. Наиболее острыми были вопросы открытости рынка и национального контроля.
"Понятно, что все страны в той или иной мере пытаются балансировать на грани соблюдения общих правил мировой торговли и каких-то собственных принципов регулирования и функционирования своей экономики", – отметил Рогулев в комментарии RT.
Это не первые обвинения России в невыполнении обязательств. В августе 2016 года Еврокомиссия заявила, что за четыре года членства в ВТО Россия так и "не выполнила все обязательства, принятые перед вступлением в организацию".
Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО) в августе 2012 года. Доля РФ во взносах в бюджет ВТО составляет в среднем 4,6 миллиона долларов. В рамках организации проводятся многосторонние переговоры между странами-членами, регулируются торговые споры, осуществляется мониторинг национальной торговой политики стран-членов, оказывается содействие развивающимся государствам. В настоящее время ВТО объединяет 164 страны, каждая из которых должна предоставлять другим членам режим наибольшего благоприятствования в торговле.
Перед вступлением в ВТО Россия обязалась снизить ставки импортных пошлин по всем товарам. В стране также должны разрешить работать филиалам иностранных страховых фирм.
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