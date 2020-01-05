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Москва 24

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Экономика

11:26

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

экономика за рубежом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Несмотря на сокращение транзита российского газа, компания "Оператор газотранспортной системы Украины", получает оплату в полном объеме, сообщил глава компании Сергей Макогон в Facebook.

Он уточнил, что деньги уже находятся на счетах компании, поскольку услуги оказываются по принципу предоплаты. Деньги поступают из расчета 178 миллионов кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.

В декабре "Газпром" и "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение по транзиту газа через территорию Украины на пять лет. Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов.

Контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что сделка "восстановила баланс интересов сторон".

Стороны подписали протокол по газовому сотрудничеству 20 декабря. По соглашению "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с судебным решением.

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