Нацбанк Грузии ужесточает монетарную политику

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Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования до 7 процентов годовых.

"Комитет готов продолжить ужесточение монетарной политики до тех пор, пока давление со стороны обменного курса лари не снизится", – цитирует РИА Новости сообщение регулятора.

Ситуация происходит на фоне обесценивания национальной валюты. Если до акций протеста в Тбилиси и ввода Россией туристического эмбарго курс лари составлял 2,78 за доллар, то к 4 сентября достиг 2,96. Суммарно лари по отношению к доллару всего за два месяца обесценился на 6,4 процента.

Между тем курс рубля в среду, 4 сентября, растет к доллару и евро. Единая европейская валюта опустилась до 73 рублей впервые с 23 августа, следует из данных Московской биржи. Курс доллара снизился на 15 копеек – до 66,61 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,46 процента – до 58,53 доллара за баррель.

С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию.

Такие инициативы – реакция на июньские антироссийскими акции в Грузии. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Негативную реакцию вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. По его же словам, туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.

