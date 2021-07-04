Посол Италии заявил, что республика намерена развивать и расширять бизнес в РФ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Италия намерена расширять и развивать свой бизнес на территории России, заявил итальянский посол в РФ Паскуале Терраччано в преддверии международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.
"Для Италии огромная честь быть первой европейской страной в статусе страны-партнера на крупнейшем мероприятии, посвященном технологиям и инновациям в России, – "Иннопроме". Мы верим в потенциал этого рынка и очень много видим в нем возможностей для расширения бизнеса наших компаний. Мы хотим не ограничиваться только продажами в России, а заниматься и расширять производственные инвестиции", – сказал он.
Терраччано отметил, что участие итальянских компаний в "Иннопроме" открывает хорошие перспективы для реализации новых совместных проектов.
Ранее Терраччано призвал российские власти исключить пармезан из списка продуктов, запрещенных к ввозу в Россию с 2014 года. Он также отметил, что Италия хотела бы сохранить Россию в качестве партнера с поддержанием диалога по взаимовыгодным вопросам и не желает ее изоляции.
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