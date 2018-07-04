"Остров мечты" назвал одну из причин расторжения контракта с "Союзмультфильмом"

Фото: ТАСС/Анастасия Диева
Судебные споры между "Союзмультфильмом" и авторами произведений стала одной из причин, по которой студия анимации и компания "Остров мечты" расторгли контракт. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе "Острова мечты".
Как пояснили представители компании, "обоюдное решение о прекращении лицензионного соглашения было принято в октябре 2017 года". Тогда стороны не смогли прийти к единому мнению в вопросе об использовании в парке персонажей киностудии "Союзмультфильм".
По информации пресс-службы "Острова мечты", обсуждение проекта серьезно затрудняло отсутствие гайд-лайнов мультгероев, а также недостаточное количество креативных материалов для проектирования аттракционов и производства товаров.
"Кроме того, озабоченность вызывали судебные споры с авторами произведений и сопутствующие репутационные риски, несовместимые со стандартами других партнеров и правообладателей", − заявили представители пресс-службы. В числе таких партнеров они назвали Sony Pictures Consumer Products, IMPS S.A., Viacom International Media Networks и Sanrio GmbH.
Ранее Эдуард Успенский опубликовал открытое письмо к актерам, озвучившим персонажей в продолжении "Простоквашино", первая серия которого появилась в Сети 3 апреля. Писатель призвал их не участвовать в создании сериала, заявив, что не давал на него согласия. В "Союзмультфильме" письмо Успенского назвали безнравственным.
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