"Остров мечты" назвал одну из причин расторжения контракта с "Союзмультфильмом"

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Судебные споры между "Союзмультфильмом" и авторами произведений стала одной из причин, по которой студия анимации и компания "Остров мечты" расторгли контракт. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе "Острова мечты".

Как пояснили представители компании, "обоюдное решение о прекращении лицензионного соглашения было принято в октябре 2017 года". Тогда стороны не смогли прийти к единому мнению в вопросе об использовании в парке персонажей киностудии "Союзмультфильм".

По информации пресс-службы "Острова мечты", обсуждение проекта серьезно затрудняло отсутствие гайд-лайнов мультгероев, а также недостаточное количество креативных материалов для проектирования аттракционов и производства товаров.

"Кроме того, озабоченность вызывали судебные споры с авторами произведений и сопутствующие репутационные риски, несовместимые со стандартами других партнеров и правообладателей", − заявили представители пресс-службы. В числе таких партнеров они назвали Sony Pictures Consumer Products, IMPS S.A., Viacom International Media Networks и Sanrio GmbH.

Ранее Эдуард Успенский опубликовал открытое письмо к актерам, озвучившим персонажей в продолжении "Простоквашино", первая серия которого появилась в Сети 3 апреля. Писатель призвал их не участвовать в создании сериала, заявив, что не давал на него согласия. В "Союзмультфильме" письмо Успенского назвали безнравственным.