Производителям алкоголя разрешат продавать остатки продукции после банкротства

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Производителям этилового спирта и алкоголя могут разрешить при банкротстве распродавать остатки продукции для погашения долгов. Сооветствующие изменения в закон о регулировании оборота и производства этилового спирта и спиртосодержащей продукции подготовило министерство финансов РФ, сообщается на сайте ведомства.

"Минфин подготовил изменения, <...> которые разрешат организациям, чьи лицензии аннулированы или действие их прекращено в случае возбуждения производства по делу о банкротстве, <...> продажу имеющихся остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а вырученные средства направлять на погашение задолженности перед государством и иными кредиторами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения в ФЗ позволят производителям в течение двух месяцев с момента утраты лицензии поставлять свою продукцию другим организациям, у которых соответствующая лицензия есть. Та же продукция, что осталась по истечении двух месяцев, согласно действующему законодательству, признается нелегальной и подлежит уничтожению.

Ранее стало известно, что с 1 ноября этого года в России пройдет эксперимент по онлайн-продаже отечественных вин. Приобрести алкоголь можно будет на сайте "Почты России". Ожидается, что инициатива позволит поддержать российских производителей.



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