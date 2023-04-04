В Минфине США назвали "вызывающим сожаление" решение членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что решение ряда членов ОПЕК+ о снижении нефтедобычи вызывает сожаление. Об этом сообщает Reuters.



"Я думаю, что решение, принятое ОПЕК, вызывает сожаление", – заявила глава Минфина.

Она также подчеркнула, что не уверена, какое влияние решение организации окажет на цену нефти. Йеллен считает, что для того, чтобы реально оценить действия ОПЕК+, необходимо время.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились об объеме добровольного сокращения нефтедобычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Нынешнее решение дополняет то, что было принято в октябре прошлого года, когда страны ОПЕК+ договорись сократить производство нефти в общей сложности на 2 миллиона баррелей в сутки.

Россия же продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года. В правительстве заявили, что подобное решение было принято в качестве превентивных мер из-за высокой волатильности и непредсказуемости нефтяного рынка на фоне банковского кризиса в США и Европе.

Нефть выросла в цене после решения стран ОПЕК+

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!