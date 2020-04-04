Кабмин выделил более 242 млн рублей "Волонтерам-медикам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российское правительство выделило более 242 миллионов рублей общественному движению добровольцев "Волонтеры-медики" для помощи гражданам в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте правительства.

Отмечается, что всероссийское общественное движение должно обеспечить работу оперативных штабов в 85 субъектах страны, задействовав 15 тысяч добровольцев.

Кроме того, более 320 миллионов рублей выделено для субсидий подведомственным организациям на стимулирующие выплаты людям, которые помогают бороться с распространением COVID-19, и тем, кто находится в группе риска.

Ранее сообщалось, что для волонтеров, которые оказывают поддержку пожилым в условиях распространения коронавируса, стартовал образовательный курс. О программе рассказали представители всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Известно, что учеба проходит в два этапа. На первом дистанционное обучение, далее осуществляется очный инструктаж по технике безопасности и функционалу волонтеров.

Недавно состоялся запуск проекта мывместе2020.рф, который объединяет усилия по помощи в ситуации коронавируса. С помощью данного проекта любой желающий может стать волонтером в связи с эпидемией COVID-2019.