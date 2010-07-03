Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.

Эти данные приводятся по состоянию на 20:53 по московскому времени.

В последний раз цена нефть Brent стоила больше 70 долларов за баррель в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что российское правительство введет лицензирование экспорта нефти и нефтепродуктов. Это позволит регулировать объемы поставок топлива на внутренний рынок.

Для этого предстоит подготовить закон, который будет регулировать и устанавливать лицензирование экспорта. При этом данный механизм "не ограничивает объемы экспорта".