В Гильдии маркетологов оценили риск ухода западных заведений общепита из России

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Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин предположил, могут ли крупнейшие западные сети общественного питания остановить работу в России. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Такие риски существуют. Это будет связано с решением штаб-квартир компаний. Но я хочу обратить внимание, что эти сети в нашей стране зарегистрированы как российские предприятия", – заявил специалист.

По мнению эксперта, многие рестораны в случае отзыва франшизы смогут продолжить работу как производства РФ. При этом он уточнил, что назвать это импортозамещением в полной мере нельзя – кафе зачастую уже работают с российской продукцией.

Березин добавил, что в случае отзыва лицензии у российских офисов крупных сетей общественного питания они, предположительно, смогут работать под другой маркой.

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