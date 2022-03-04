В Гильдии маркетологов оценили риск ухода западных заведений общепита из России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин предположил, могут ли крупнейшие западные сети общественного питания остановить работу в России. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Такие риски существуют. Это будет связано с решением штаб-квартир компаний. Но я хочу обратить внимание, что эти сети в нашей стране зарегистрированы как российские предприятия", – заявил специалист.
По мнению эксперта, многие рестораны в случае отзыва франшизы смогут продолжить работу как производства РФ. При этом он уточнил, что назвать это импортозамещением в полной мере нельзя – кафе зачастую уже работают с российской продукцией.
Березин добавил, что в случае отзыва лицензии у российских офисов крупных сетей общественного питания они, предположительно, смогут работать под другой маркой.
Председатель Совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов ранее оценил выход ряда мировых брендов с российского рынка. По мнению эксперта, такие действия стали следствием глобальной истерии, а также общественного мнения против России на фоне проведения специальной военной операции на Украине.
Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Эксперты отметили, что иностранные производители авто не заявляли об уходе с рынка РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: