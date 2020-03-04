Путин назвал рискованным свое обещание 2008 года

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Мировой финансовый кризис 2008 года негативно повлиял на планы развития России, но тогда властям удалось не допустить обрушения экономики, заявил президент России в беседе с ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

На замечание журналиста о том, что цели принятой в 2008 году "Стратегии 2020" не были достигнуты, глава государства отметил, что "это были предварительные планы". Российский лидер напомнил, что к 2008 году цель удвоения ВВП была практически достигнута, исходя из чего строились социальные прогнозы, однако с началом мирового кризиса перед властями встала задача более примитивная – "не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан".

"Я тогда стал председателем правительства и вынужден был сказать публично – это был большой риск, честно говоря. Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили", – заявил Путин.

Острая фаза всемирного кризиса началась осенью 2008 года в США. В РФ его негативные последствия были связаны с падением цен на нефть и уходом международных инвесторов с рынков развивающихся стран. Если в 2007 году рост российского ВВП составил 8,5%, то в 2008 году – 5,2%, а 2009-й завершился падением на рекордные с предыдущего десятилетия 7,8%.

Эксперты дали свои прогнозы относительно возможного повторения предкризисной ситуации 2007 года в текущем году. Руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг полагает, что проводить параллели между 2007 и 2020 годами неуместно, потому что финансовый кризис 2008 года перерос в экономический и распространился по всему миру, в то время как Россия к нему практически отношения не имела.

Его позицию поддержал и бывший министр экономики РФ, заслуженный профессор "Высшей школы экономики" Яков Уринсон. Он отметил, что в связи с тем, что на сегодняшний день 70% российской экономики – это государственный сектор, то есть вероятность, что реагировать на внешние условия и вызовы экономика будет медленнее и пассивнее.