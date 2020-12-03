Власти Москвы спрогнозировали сроки восстановления экономики города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские власти надеются, что экономика города начнет динамичное восстановление к середине 2021 года после снятия большинства ограничительных мер, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Рассчитываем, что к динамичному восстановлению экономика перейдет уже к середине следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большую часть действующих на сегодняшний день ограничений", – заявил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что в текущем году столичные власти ожидают снижения валового регионального продукта на уровне 3–4%.

"Это меньше, чем мы изначально планировали. На следующий год мы прогнозируем уже увеличение в аналогичных параметрах, но уже в плюс", – пояснил Ефимов.

Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко рассказал, что проект бюджета столицы на 2021 год предусматривает сохранение всех мер поддержки малого и среднего бизнеса, принятых этой весной. Речь идет о поддержке, которая потребовалась на волне кризиса в связи с пандемией.

По словам Головченко, в проекте бюджета на следующий год предусматривается поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 7,8 миллиарда рублей.