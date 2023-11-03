Потери ЕС от санкций против России составили около 1,5 трлн долларов

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Потери Европейского союза от введенных против РФ санкций составили около 1,5 триллиона долларов, отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС.

"Общие потери Европейского союза – это самые скромные подсчеты – от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с РФ составляют примерно 1,5 триллиона долларов", – заявил дипломат в рамках посещения Веронского евразийского экономического форума.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт алмазов. Рестрикции готовятся во взаимодействии со странами "Группы семи", уточнила она.

До этого исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявлял, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также угрожают цепочкам производства и поставок.



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