Более 1 триллиона рублей Россия одолжит другим странам

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В следующие три года Минфин РФ планирует одолжить иностранным правительствам и зарубежным организациям более 1 триллиона рублей. Это больше, чем за последние пять лет, сообщает газета "Известия", ссылаясь на материалы к проекту государственного бюджета на 2020–2022 годы.

Уточняется, что ссуды нужны иностранным заемщикам, чтобы они могли завершить совместные с российскими партнерами проекты, а также для финансирования покупателей российской продукции.

Список стран-заемщиков не разглашается, однако, по сведениям экспертов, ссуды получат Турция, Индия и Иран. Как полагает специалист из Экономической экспертной группы Игорь Беляков, большую часть вышеуказанной суммы составят экспортные кредиты. Как правило, такие займы берут развивающиеся страны, отметил эксперт.

Со своей стороны Россия в 2020–2022 годы будет одалживать меньше, чем давать взаймы. Речь идет о сумме в 640 миллиардов рублей. Уточняется, что Москва планирует брать займы, размещая облигации на зарубежных площадках.

Ранее сообщалось, что Минфин ужесточит налогообложение состоятельных россиян. Платить налоги могут обязать тех граждан, которые проводят на территории РФ минимум 90 дней в году и имеют в стране "жизненные интересы" – недвижимость, бизнес, личные контакты.