Фото: ТАСС/Фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 20 процентов с 1 января 2019 года. Сейчас ставка составляет 18 процентов.

Предполагается, что повышение ставки налога позволит ежегодно увеличивать доходы федерального бюджета на 620 миллиардов рублей. Все действующие льготные ставки по НДС сохранятся, также как и права автопроизводителей на вычеты.

"Решение по НДС – это взвешенное решение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом", – цитирует председателя бюджетного комитета Андрея Макарова РИА Новости. Он отметил, что средства пойдут на социальные и инфраструктурные проекты.

Парламентарий напомнил, что уже встречался с представителями бизнес-сообществ и они выразили понимание в связи с индексацией ставки. По его словам они также попросили о принятии в пакете других наработок, созданных в течение полутора лет по налоговому режиму и улучшению налогового администрирования. Он подтвердил намерение Госдумы принять их в течение июля. Речь идет об упрощенном доступе к возмещению НДС и сокращении камеральной проверки.

Законопроект сохранит на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22 процентов, оставляя и ставку взноса в 10 процентов на зарплаты сверх установленной предельной величины. В целом объем страховых взносов в РФ составляет 30 процентов от фонда оплаты труда, а с 2021 года она вырастет до 34 процентов. Взнос в ПФР увеличат до 26 процентов.

Ранее эксперты поддержали идею повышения НДС, назвав ее позитивной для экономики. Кроме того, без роста налогов выполнение майского указа президента Путина приведет к экономическому спаду, полагают специалисты.

Еще одно новшество сейчас обсуждают в системе сбора налога на доходы физических лиц. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин предложил рассмотреть вопрос об НДФЛ по месту проживания, а не по месту работы. Так база будет распределяться по регионам, а не концентрироваться в крупных городах.