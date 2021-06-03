Новак опроверг введение дополнительных условий при бесплатном подключении газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сведения о необходимости обязательной покупки объемов газа после бесплатного подключения домовладения к газу неверные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

По его словам, бесплатное подключение будут осуществлять без каких-либо условий.

"Информация, которая прозвучала в средствах массовой информации, неправильная. У нас в соответствии с поручениями президента будет до границ участка доведена инфраструктура, соответственно, подключение не за счет средств населения, а за счет газоснабжающей организации, единого оператора", – отметил Новак.

Накануне поправки о бесплатном подключении населения к газу приняли депутаты Госдумы.

Ранее Александр Новак рассказал, что провести ускоренную догазификацию в России, то есть довести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах, планируется до 2023 года.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил подвести газ к домам в поселках, в которые газ уже подведен. Президент отметил, что граждане не должны платить за эти работы. При этом строительство сетей внутри участка потребитель уже должен оплатить сам.