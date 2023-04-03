16:59Экономика
Louis Dreyfus прекратит экспорт зерна из России с 1 июля – Минсельхоз
Фото: 123RF/fotokostic
Трейдер Louis Dreyfus уведомил Минсельхоз РФ о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
"Минсельхоз <...> получил уведомление от ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля 2023 года", – сказали в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время предприятие изучает варианты передачи российских активов местному менеджменту.
Как утверждают в Минсельхозе, уход с российского рынка Louis Dreyfus и других трейдеров никак не повлияет на объемы экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ.
В конце марта об уходе из России объявил один из крупнейших международных поставщиков продовольствия, американская корпорация Cargill. Она намерена прекратить экспорт зерна также с 1 июля этого года.
Позже в СМИ появилась информация о прекращении работы в РФ двух других крупных зерновых трейдеров – Viterra и Louis Dreyfus. 30 марта Минсельхоз сообщил, что получил от Viterra уведомление о прекращении деятельности по экспорту зерна с 1 июля.
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