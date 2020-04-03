Все офисы Сбербанка для физлиц будут работать в субботу

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Все 470 столичных офисов Сбербанка по обслуживанию физических лиц будут работать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"На территории города Москвы сегодня, 3 апреля, количество работающих офисов Сбербанка увеличено до 140. Они функционируют до 19:00. В субботу, 4 апреля, все 470 столичных отделений Сбербанка, обслуживающих физических лиц, будут работать до последнего клиента", – рассказали в пресс-службе.

Порядок работы офисов Сбербанка на ближайшее время уже определен. Так, 6 и 7 апреля половина столичных офисов будут работать по субботнему графику, а информационно-платежные круглосуточные терминалы функционируют без ограничений.

В Сбербанке порекомендовали клиентам пользоваться удаленными сервисами и приложениями, а также соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и требования городских властей.

В пятницу, 3 апреля, Банк России разъяснил порядок работы финансовых организаций на территории РФ до конца апреля. По информации регулятора, в первую очередь они должны обеспечить предоставление своих услуг через цифровые сервисы и удаленные каналы.

