В России могут начать проектировать пешеходные мосты из алюминия

В России планируют разрешить проектирование пешеходных мостов из алюминия, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков на международном форуме "Алюминий в архитектуре и строительстве". По его словам, свод правил примут в течение месяца.

"А дальше уже будет обсуждение, можно ли делать таким образом и с применением таких материалов автомобильные мосты. Тут больше технических вопросов, чуть больше провести исследований, но мы будем настойчиво, последовательно этим заниматься", – цитирует Волкова ТАСС.

Как отметил замминистра, на сегодняшний день в России разрешено проектировать пешеходные мосты из различных материалов, однако среди них нет алюминия.