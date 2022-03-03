ВТБ с 4 марта повысит минимальную ставку по ипотеке

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
ВТБ принял решение повысить с 4 марта минимальную ставку по своим ипотечным кредитам до 22,4%. Об этом со ссылкой на пресс-службу кредитной организации сообщает ТАСС.
Уточняется, что ставки по ранее выданным ипотечным кредитам не изменятся. Кроме того, сохраняются базовые ставки по ипотеке с государственной поддержкой.
"В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ вынужден снова пересмотреть условия по своим ипотечным программам", – говорится в сообщении.
В банке подчеркнули, что заемщикам, которые столкнутся со сложностями при обслуживании кредитов, будет оказана оперативная помощь, в частности, предложены программы реструктуризации или кредитные каникулы.
28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ уверены, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.
В ВТБ заявили, что отключение банка от системы SWIFT не отразится на обслуживании клиентов
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