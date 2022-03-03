Сети "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" вводят ограничение наценки на ряд товаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Торговые сети "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничили наценку на четыре группы социально значимых товаров. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.
"[Магазины] ограничивают наценки на ряд товаров на уровне до 5%. Добровольное самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей", – объяснили в ведомстве.
Ограничение затронет молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора" (капусту, картофель, морковь, свеклу).
Ранее об аналогичном решении сообщили применительно к гипермаркетам "Ашан" и "Атак", "Магнит" и "О'Кей".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Об этом российского президента попросили лидеры данных республик.
При этом глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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