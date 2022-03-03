Российский бизнес не должен опускать руки на фоне санкций – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российский бизнес не должен опускать руки на фоне санкционного давления, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, для того, чтобы бизнес мог работать, власти чутко реагировали на то, насколько можно что-то запрещать, насколько можно открывать и в чем нужна поддержка.

"Бизнес сам по себе, если правительство не будет реагировать на его возможности выхода из критической ситуации, он, конечно, не справится, поэтому я неоднократно говорил, что взаимодействие правительства с бизнесом должно быть сохранено. И я надеюсь, что оно очень-очень крепкое. Бизнес не должен опускать руки", – подчеркнул Панкин.

Он напомнил, что стрессовый сценарий взаимодействия правительства и бизнеса был отработан в пандемию коронавируса.

Ранее российское правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект о защите россиян от недружественных действий иностранных государств, который предполагает кредитные каникулы до 30 сентября.

Предлагается предоставить гражданам РФ и субъектам МСП возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, даже если такая возможность была использована в пандемию. Речь в том числе идет об ипотеке.

Ситуация обострилась после обращения лидеров ДНР и ЛНР к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.