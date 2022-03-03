Юрист рассказал о преимуществах кредитных каникул для россиян

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал преимущества внесенного в Госдуму законопроекта о кредитных каникулах для граждан до 30 сентября этого года.

"Кредитные каникулы – одна из оперативных мер поддержки людей и бизнеса в период активного противоправного экономического воздействия западных государств на каждого россиянина в отдельности и экономику государства в целом", – рассказал Соловьев в беседе с RT.

По его словам, данная мера поможет избежать просрочки платежей в условиях любого форс-мажора.

Соловьев подчеркнул, что кредитные каникулы позволят снизить финансовую и долговую нагрузку на граждан и избежать штрафов.

Ранее российское правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект о защите россиян от недружественных действий иностранных государств. Предлагается предоставить гражданам РФ и субъектам среднего и малого предпринимательства возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, даже если такая возможность была использована в пандемию. Речь в том числе идет об ипотеке.

Ситуация обострилась после обращения лидеров ДНР и ЛНР к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.