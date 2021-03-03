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Экономика

12:00

Биткойн подорожал почти на 7 процентов

экономика

Фото: depositphotos/spaxiax

В ходе торговой сессии биткойн рос на 6,67 процента, в результате чего достиг отметки в 50,735 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

По данным на 12:00, курс биткойна находился на уровне 50,914 тысячи долларов за штуку.

Ранее эксперты уже фиксировали весенний рост цены на биткойн. Из динамики 1 марта следует, что криптовалюта уже достигала отметки в 48,552 тысячи долларов за единицу.

Об угрозе биткойна предупредили ученые. В их исследовании говорится о многократном росте энергии для майнинга криптовалюты, что может существенно навредить климату из-за высокого энергопотребления. Речь идет о нескольких десятках тераватт в год.

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