В Москве создадут перечень социальных предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице создадут перечень социальных предприятий, которые решают проблемы населения, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, законом предусмотрено четыре категории соцпредприятий. Это компании, которые трудоустраивают социально уязвимые слои населения, занимаются реализацией производимых ими товаров, работ и услуг, производят товары и предоставляют услуги для социально незащищенных категорий граждан, а также осуществляют деятельность, направленную на достижение социально значимых целей.

"Перечень социальных предприятий прежде всего важен городу для понимания роли бизнес-сообщества в решении социальных проблем граждан и стоящих перед социальными предприятиями задач и, главное, для разработки отдельных востребованных мер государственной поддержки, способствующих развитию предпринимательства в данной сфере", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

По результатам первичного формирования перечня департамент вместе с заинтересованными органами власти, общественными организациями и предпринимателями разработает меры господдержки социальных предприятий.

Как уточняется, рассматривать заявки на получение статуса социального предприятия будет межведомственная комиссия. Первые заявки будут принимать с 1 февраля по 1 марта 2020 года. Первый этап пройдет по упрощенной схеме. Второй этап продлится с 1 марта по 1 мая.

Ранее стало известно, что самой популярной сферой деятельности среди молодых российских бизнесменов является сфера услуг.

Молодые бизнесмены организуют спортивные клубы, юридические агентства, сети кафе и караоке. Также распространено социальное предпринимательство: сети пансионатов для пожилых людей и инвалидов, театры, центры детского массажа и мануальной терапии.

Еще одна популярная сфера для начинающих бизнесменов – интернет-предпринимательство: интернет-маркетинговые агентства, компании-разработчики программного обеспечения и дизайнерские компании. Больше всего молодых бизнесменов проживают в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане и Омской области.

