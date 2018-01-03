Экспорт итальянского вина достиг рекордных показателей благодаря России

3 января, 23:02
Фото: ТАСС/YAY
Объем экспорта итальянского вина в 2017 году достиг рекордных 6 миллиардов евро.
По данным пресс-службы ассоциации итальянских сельхоз производителей Coldiretti, показатель вырос на 7 процентов в сравнении с 2016 годом. При этом рост был обеспечен за счет увеличения продаж итальянского вина в РФ на 47 процентов и в Китае на 25 процентов, передает РИА Новости.
Отмечается, что итальянское вино в России стало одним из немногих агропродовольственных товаров, не пострадавших от эмбарго.
Рост экспорта зафиксирован несмотря на то, что в 2017 году производство вина сократилось на 26 процентов из-за неурожая.
Летом 2017 года сообщалось, что контрсанкции России в отношении стран Евросоюза, с момента введения которых прошло ровно три года, нанесли значительный урон малому и среднему бизнесу Италии.
6 августа 2014 года Владимир Путин подписал указ о запрете импортировать в Россию некоторые виды сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции.
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