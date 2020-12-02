Депутат МГД отметил баланс социальных и инвестиционных расходов в проекте бюджета Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В столице должно продолжаться строительство транспортной инфраструктуры, так как это необходимое условие для развития отдаленных районов города. На строительство транспортных систем в проекте бюджета Москвы на будущий год предусмотрен 641 миллиард рублей. Об этом рассказал депутат столичного парламента Олег Артемьев.
"Качественно сделанные дороги, удобные развязки и доступный общественный транспорт – это базовые условия для того, чтобы жилье было востребованным, строились новые административные здания, размещались предприятия различного профиля, а предприниматели открывали бизнес в сфере сервиса и торговли", – сказал Артемьев Агентству "Москва".
По его словам, через три года сумма, выделяемая на развитие транспортной системы, превысит 2 триллиона рублей.
"Эти вложения будут направлены на строительство метро и МЦД, а также обновление подвижного состава. Для юга Москвы ключевыми проектами будут метро и МЦД-5, в том числе и Бирюлевская линия, которую с нетерпением ждут жители района Бирюлево", – сказал Артемьев.
Депутат МГД добавил, что на сегодняшний день важно соблюдать баланс между социальными тратами и инвестициями в инфраструктурное развитие города.
Ранее депутат Мосгордумы от Зеленоградского административного округа Андрей Титов рассказал, что заложенные в проекте бюджета средства на инвестиции в транспортную систему столицы помогут продолжить развитие транспортного каркаса, необходимого отдаленным территориям города. По его словам, только на строительство транспортных объектов потребуется 376,4 миллиарда рублей, на приобретение вагонов метро нового поколения, обновление парка автобусов, трамваев, закупку электробусов – еще 51,6 миллиарда.
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