Минфин США позволил американцам платить налоги в РФ до конца января 2024 года

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Минфин США продлил до 31 января 2024 года возможность для граждан платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Это следует из обновленной генеральной лицензии ведомства.

До этого срок действия разрешения был установлен до 8 ноября.

"Разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты", – цитирует документ ТАСС.

В распоряжении отмечается, что подобное возможно при условии совершения операций в обычном порядке, если те необходимы для повседневной деятельности физических и юридических лиц США в РФ.

До этого США продлили до 1 мая 2024 года срок действия генеральной лицензии, разрешающей проводить финансовые операции с подпавшими под санкции российскими банками в сфере энергетики. Сделки разрешили с Центробанком, Альфа-Банком, Сбером и другими.

