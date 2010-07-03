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Экономика

09:12

В "Нафтогазе" рассказали о недостатках закона о создании независимого оператора ГТС

экономика за рубежом

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Депутаты украинского парламента не предусмотрели возможность привлечения иностранных партнеров к управлению газотранспортной системой Украины в законе о создании независимого оператора ГТС. Об этом рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает ТАСС.

По его словам, к этому вопросу Раде придется возвращаться позднее. При этом парламентарии приняли изменения, "критические" для завершения анбандлинга "Нафтогаза Украины" – разделения компании по видам деятельности.

Накануне Рада приняла закон, предусматривающий отделение газотранспортной системы страны от "Нафтогаза Украины". По словам украинского премьер-министра Алексея Гончарука, закон позволит подписать контракт с Россией на транзит газа через территорию Украину в соответствии с европейскими правилами. Отмечается, что новый оператор ГТС должен быть сертифицирован Евросоюзом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев должны обнулить взаимные претензии по вопросам газа. Глава государства подчеркнул, что "Газпром" готов поставлять газ Украине по более низкой стоимости, чем Киев платит сейчас по "ложному" реверсу.

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