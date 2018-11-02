Эксперт прокомментировал заявление генпрокурора Украины об "ответе" на санкции РФ

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал заявление украинского генпрокурора Юрия Луценко об "ответе" на санкции России против Украины.
По его словам, тема российских санкций сейчас самая обсуждаемая на Украине. При этом принадлежность судна той или иной стране пока не установили.
"И захват этого судна тут же был использован в том ключе, что Киев уже отвечает, реагирует. Такой подход к международным отношениям – это, конечно, стимулятор всевозможных провокаций и еще большее обострение отношений, к сожалению", – сказал Суздальцев в беседе с RT.
Эксперт отметил, что Украина занимается "пиратской деятельностью", которая недостойна независимого государства.
Ранее в пятницу сообщалось, что в порту Мариуполя арестовали судно под флагом Либерии, которое перевозило в Бельгию около трех тысяч продукции Алчевского металлургического комбината.
1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. Они коснутся 322 физлиц и 68 украинских компаний. В числе таких мер – замораживание безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ.
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