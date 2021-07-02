Москва 24: как сделать покупку квартиры доступной

Фото: Москва 24/Никита Симонов

5 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится круглый стол "Почему растут цены на жилье и как их стабилизировать?"

О ценах на первичное и вторичное жилье, льготной ипотеке и многом другом расскажут:



заместитель председателя Общественного совета при Минстрое России Светлана Разворотнева (онлайн);

заместитель управляющего директора финансового института развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ" Олег Комлик (онлайн);

вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев;

эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Ильдар Хусаинов (онлайн);

директор по коммуникациям компании-застройщика Наталья Медникова.

Смотрите трансляцию 5 июля в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.