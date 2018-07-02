Эксперт прокомментировал решение арбитража поддержать "Газпром" в споре с Польшей

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Решение Стокгольмского арбитражного суда отказать компании PGNiG из Польши в изменении стоимости российского газа, прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, сообщает RT.

По его словам, решение суда по польской компании более обосновано с экономической точки зрения, чем решение по "Нафтогазу". Это обычная процедура, которую регулярно проходил "Газпром" вместе с партнерами из Европы.

Стороны, по словам Юшкова, раз в некоторое время имеют право требовать друг у друга внесения изменений в условия контракта.

Вот польская компания потребовала пересмотра контракта, а российский "Газпром" отказался. Российская компания объяснила свой отказ нарушением периодичности. Теперь спор рассматривает арбитражный суд Стокгольма.

Польша, как отметил Юшков, подавала иск до падения цен на нефть и апеллировала к тому, что на наличном рынке цена ниже, чем по контрактам с российской газовой компанией.

По словам Юшкова, цены на нефть снизились, Польша и так покупает самый дешевый газ на рынке.

Стоимость газа у "Газпрома" для польской компании раньше составляла 400 долларов за 1000 кубов, сейчас он стоит 200 долларов. Это связано с падением цен на нефть. В контракте цена указана по формуле ценообразования, привязанной к стоимости нефти. У "Газпрома", по словам эксперта, есть шансы отстоять свои позиции.