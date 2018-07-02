Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

2 июля, 19:11

Эксперт прокомментировал решение арбитража поддержать "Газпром" в споре с Польшей

экономика финансы деньги

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Решение Стокгольмского арбитражного суда отказать компании PGNiG из Польши в изменении стоимости российского газа, прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, сообщает RT.

По его словам, решение суда по польской компании более обосновано с экономической точки зрения, чем решение по "Нафтогазу". Это обычная процедура, которую регулярно проходил "Газпром" вместе с партнерами из Европы.

Стороны, по словам Юшкова, раз в некоторое время имеют право требовать друг у друга внесения изменений в условия контракта.

Вот польская компания потребовала пересмотра контракта, а российский "Газпром" отказался. Российская компания объяснила свой отказ нарушением периодичности. Теперь спор рассматривает арбитражный суд Стокгольма.

Польша, как отметил Юшков, подавала иск до падения цен на нефть и апеллировала к тому, что на наличном рынке цена ниже, чем по контрактам с российской газовой компанией.

По словам Юшкова, цены на нефть снизились, Польша и так покупает самый дешевый газ на рынке.

Стоимость газа у "Газпрома" для польской компании раньше составляла 400 долларов за 1000 кубов, сейчас он стоит 200 долларов. Это связано с падением цен на нефть. В контракте цена указана по формуле ценообразования, привязанной к стоимости нефти. У "Газпрома", по словам эксперта, есть шансы отстоять свои позиции.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать