Новый налог на операторов связи приведет к росту цен − эксперт

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Новый налог на мобильных операторов приведет к росту цен, считают эксперты. С инициативой включить в Налоговый кодекс ряд неналоговых платежей, в том числе налог на операторов связи, выступил Минфин, сообщает ИА "НСН".

Как отметил аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин, если документ примут, операторы мобильной связи переложат дополнительную налоговую нагрузку на пользователей, подняв цены на услуги связи.

"На сегодняшний день государство рассматривает операторов как дойную корову. Любые инициативы предполагают, что они должны платить за все", − считает эксперт.

Муртазин напомнил, что попытки ввести налог на операторов предпринимались и ранее. Хотя повышение нагрузки не будет слишком значительным, платить за это придется абонентам, пояснил аналитик. "В совокупности поправки к закону о связи Яровой, различные фонды, которые возникают сегодня, необходимость резервировать деньги под 5G и прочее − все вместе по копеечке на круг дает достаточно ощутимый потенциальный рост цен на связь", − рассказал эксперт, добавив, что от этой негативной тенденции "никуда не убежать".

По сравнению с другими странами, отметил эксперт, стоимость услуг связи в России относительно невысока. Муртазин пояснил, что, если бы российские операторы ориентировались на западные стандарты в соотношении "цена − качество", это бы означало трехкратный рост цен на связь. "Естественно, его не будет. Мы говорим, что связь подорожает, ежегодно она может дорожать на 10−20%. Это максимальный размер", − заверил аналитик.

В начале апреля Минфин предложил включить в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей.

При этом премьер-министр Дмитрий Медведев ранее пообещал, что в течение ближайших шести лет налоги корректироваться не будут. Глава кабмина заверил, что включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей не приведет к усилению фискальной нагрузки.

В феврале 2019 года министр финансов Антон Силуанов также заявлял, что Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на россиян.