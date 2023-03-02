ЦБ РФ планирует летом представить новые банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Зампредседателя Центробанка России Сергей Белов заявил, что в РФ планируется летом текущего года представить обновленные банкноты двух номиналов – 1 тысяча и 5 тысяч рублей, передает ТАСС.

"В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1 000 рублей, банкноту в 5 000 рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн", – рассказал представитель регулятора.

Другими отличительными особенностями новых банкнот станут усовершенствованный защитный комплекс и высокая устойчивость от износа.

Сергей Белов объяснил, что цель модернизации платежных средств – защита от подделок и улучшение качества банкнот в обращении.

Ранее в четверг, 2 марта, председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о продлении всех валютных ограничений, которые истекут в нынешнем месяце. В частности, речь идет о лимитах на снятие наличной валюты с банковских счетов.

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