Банки ЕС продлили срок подачи документов для разблокировки активов инвесторов из РФ

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Центральные банки Бельгии и Люксембурга продлили до конца июля 2023 года срок подачи документов для разблокировки активов российских инвесторов. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.

"Бельгийский и Люксембургский регуляторы объявили соответствующие решения, что можно подать на лицензию, наши профессиональные участники, по нашим данным, запросили всех клиентов, кто согласились – пакеты [на разблокировку] подали", – цитирует его ТАСС.

Ранее, по словам Габунии, регуляторами был установлен срок до 7 января.

До этого стало известно, что бельгийское министерство финансов заморозило российские активы на 58 миллиардов евро. Помимо этого, были заблокированы связанные с Россией транзакции на 191 миллиард евро.

Между тем в Люксембурге в конце марта 2023 года сумма замороженных активов РФ составила 2,5 миллиарда евро.



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