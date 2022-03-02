"Северсталь" прекратила экспорт продукции в Европу из-за санкций

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Российская сталелитейная компания "Северсталь" прекращает экспорт своей продукции в страны Европейского союза в связи с западными санкциями против ее владельца Алексея Мордашова. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на пресс-службу "Северстали".
"Мы решили официально подтвердить, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера. Перенаправляем товарные потоки на альтернативные мировые рынки", – отмечается в релизе.
Ранее Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка. В кредитной организации подчеркнули, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. При этом в банке заверили, что его "дочки" обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, а вклады клиентов застрахованы в соответствии с законодательством.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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