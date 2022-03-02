"Северсталь" прекратила экспорт продукции в Европу из-за санкций

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Российская сталелитейная компания "Северсталь" прекращает экспорт своей продукции в страны Европейского союза в связи с западными санкциями против ее владельца Алексея Мордашова. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на пресс-службу "Северстали".

"Мы решили официально подтвердить, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера. Перенаправляем товарные потоки на альтернативные мировые рынки", – отмечается в релизе.

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