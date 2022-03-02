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Американская финансовая компания American Express приостанавливает сотрудничество с партнерами в России. Об этом говорится в официальном заявлении компании.
"У нас небольшие деловые связи в России, они включают одного партнера, выпускающего карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей", – говорится в заявлении.
Ранее в этот день управление по надзору за финансовыми рынками Австрии по запросу Европейского центрального банка запретило работу Sberbank Europe AG, который является дочерней компанией Сбербанка.
24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.
В тот же день несколькими часами ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Экономист ответил на частые вопросы, касающиеся последствий экономических санкций
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