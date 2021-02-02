Финляндия рассматривает полный отказ от импорта электроэнергии из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Финляндия рассматривает полный отказ от импорта электроэнергии из России, сообщает РИА Новости.

По словам представителя оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало, существующие линии электропередачи между странами нуждаются в ремонте, однако российская сторона не информирует об этом финских клиентов.

Он пояснил, что сейчас передача электричества из РФ в Финляндию идет по четырем линиям, три из которых очень старые.

"Мы неоднократно спрашивали российских партнеров о возможных деталях: планируется ли ремонт, когда, как долго он продлится. Но ответа нам не дают, ссылаясь на чьи-то другие решения. Поэтому мы не знаем – сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще", – заявил Юринсало.

Он выразил надежду, что освещение этой темы русскоязычными медиа привлечет внимание российской стороны к проблеме.

Ранее компания Fingrid разработала четыре сценария развития финского рынка электроэнергии до 2035 года. Три из этих сценария предполагают значительный рост вводов ветроэлектростанций либо солнечных электростанций в стране и прекращение импорта электроэнергии.

По данным российского оператора экспорта электроэнергии "Интер РАО", объем электричества из России в Финляндию в 2019 году составил семь миллиардов киловатт-часов.

В декабре прошлого года спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс оценил развитие энергетики в стране. Он заявил, что успех страны – это создание технологического кластера возобновляемой энергетики, а провал – энергоэффективность.

По его словам, в России появилась солнечная и ветрогенерация, промышленность по производству соответствующего оборудования, а также наука, обновляющая эту отрасль, и система подготовки кадров. Говоря о достижениях России в сфере противодействия климатическим изменениям, он отметил поддержку зеленой энергетики со стороны правительства.

