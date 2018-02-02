В ЦБ предложили увеличить штрафы банкам за сомнительные операции

Фото:ТАСС/Сергей Бобылев

Штрафы для банков за проведение сомнительных операций могут увеличить. Такую меру обсудили 2 февраля Банк России и Росинфомониторинг.

По словам зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, сообщает газета "Известия", если решение будет принято, сумма штрафа вырастет в десятки раз. Отмечается, что возможность увеличения штрафов вышла на повестку дня на фоне отзыва лицензий у "ПартнерКапиталБанка" и Расчетно-кредитный банка.

Помимо роста штрафов, ЦБ предложил и другие меры дополнительного контроля за деятельностью кредитными учреждениями. В частности, речь идет о том, чтобы направить уполномоченных представителей в банки с активами свыше 50 миллиардов рублей или вкладами более 10 миллиардов рублей. По замыслу ЦБ, уполномоченные представители будут отслеживать и пресекать сомнительные транзакции банков.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у столичного "ПартнерКапиталБанка". По данным регулятора, в лишившемся лицензии банке образовался большой объем задолженности. Кроме того, как пояснили в ЦБ, руководство "ПартнерКапиталБанка" не соблюдало требования о формировании резервов и противодействии отмыванию доходов.

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