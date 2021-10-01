Зарплаты военнослужащих и силовиков в России повысили на 3,7%

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C 1 октября в России на 3,7% увеличили заработную плату военнослужащих, полицейских, сотрудников Росгвардии, ФСИН, ФССП, таможни, федеральной противопожарной службы и руководства органов фельдъегерской связи.

Повышение произведено в связи с соответствующим постановлением правительства РФ, которое вступает в силу в пятницу.

"Повысить с 1 октября 2021 г. в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", – говорится в документе.

В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов оклады дополнительно проиндексируют еще на 5%. Об этом ранее заявил Владимир Путин.

Глава российского государства также рассказал о решении по увеличению денежного довольствия сотрудникам правоохранительных органов – МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. По его словам, в ближайшие два года сумма их доходов будет расти на 9% в год. Данная мера направлена на сокращение разрыва в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны.