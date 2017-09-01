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Новости

01 сентября 2017, 11:42

Экономика

ЦБ обяжет банки усилить безопасность интернет-приложений

Центробанк обяжет банки усилить безопасность собственных финансовых приложений, сообщает газета "Известия". Речь идет об интернет- и мобильном банке, а также о корпоративных приложениях и внутренних порталах.

Кредитные организации должны будут регулярно проводить анализ приложений на наличие уязвимостей. Это сократит риски, связанные с несанкционированными переводами денежных средств. Однако этот стандарт для банков введут не раньше 2019 года.

экономика деньги
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