ЦБ обяжет банки усилить безопасность интернет-приложений

Центробанк обяжет банки усилить безопасность собственных финансовых приложений, сообщает газета "Известия". Речь идет об интернет- и мобильном банке, а также о корпоративных приложениях и внутренних порталах.

Кредитные организации должны будут регулярно проводить анализ приложений на наличие уязвимостей. Это сократит риски, связанные с несанкционированными переводами денежных средств. Однако этот стандарт для банков введут не раньше 2019 года.