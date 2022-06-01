В ЕК сообщили о готовности Хорватии перейти на евро с 2023 года

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Хорватия может перейти на евро с 1 января 2023 года, следует из отчета Еврокомиссии.

"Сегодня Еврокомиссия пришла к выводу, что Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года, в результате чего число государств – членов еврозоны достигнет двадцати", – приводит ТАСС текст документа.

Уточняется, что вступление Хорватии в еврозону обсудят 16 июня на совещании министров финансов в Люксембурге и на встрече глав государств и правительств ЕС 23–24 июня в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня.

Заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на заседании Совета Европы 23–24 июня.

