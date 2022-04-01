Коллекторы заявили о резком падении поступлений по принудительным взысканиям

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил о резком снижении перечислений по принудительным взысканиям в последние две недели, сообщает ТАСС.
"Уже 18 марта некоторые коллекторские агентства заявили о падении поступлений до 50%, микрофинансовые организации говорят о падении перечислений до одной трети, даже системнозначимые организации говорят о падении до 5% неделя к неделе", – заявил эксперт.
Всего, по словам Мехтиева, в ассоциацию обратились более 60 участников рынка. В частности, сообщается о снятии с торгов уже изъятого у должников имущества. Те, в пользу кого оно изъято, не могут выдать документы о погашении долга после реализации залога, так как не получают денежные средства.
Кроме того, информация о платежах не отображается в кредитных историях физических лиц.
Также в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщили об отсутствии обратной связи от государственных органов, которые отвечают за принудительное взыскание и осуществляют его. Участники рынка отмечают, что текущие меры поддержки экономики не подразумевают прекращения поступлений по взысканиям.
В марте депутат Госдумы Виталий Милонов направил Михаилу Мишустину письмо с предложением приостановить работу коллекторских организаций в России на фоне санкций. В частности, парламентарий указал на фактор снижения доходов россиян.
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