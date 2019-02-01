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Эксперт объяснил повышение Сбербанком ставки по рублевым вкладам

"Экономический стимул": эксперт – о повышении Сбербанком ставки по рублевым вкладам

экономика финансы эксклюзив

16:48

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Сбербанк с 1 февраля повысил ставки по вкладам в рублях. Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит от 0,15 до 0,6 процентного пункта. Также банк запустил рублевый промовклад "Лови выгоду", ставка по которому составит от 7,1% до 7,65% годовых. Клиенты банка смогут открыть такой вклад до 31 марта включительно.

Генеральный директор компании EvaBeta Сергей Григорян в разговоре с порталом Москва 24 назвал ряд причин, по которым банк принял решение повысить ставки по рублевым вкладам.

По его словам, высоки риски дальнейшего развития инфляции, связанные в первую очередь с повышением НДС. "Высокие инфляционные риски будут приводить к тому, что Центральный банк будет повышать ключевую ставку. Соответственно, это можно рассматривать как некий превентивный шаг банка против того, что должно было произойти в будущем в любом случае", – отметил эксперт.

Кроме того, полагает Григорян, повышение ставки можно рассматривать и как маркетинговый ход, который позволит привлечь больше вкладчиков до того, как другие банки подключатся и пойдут по тому же пути.

Третья причина связана с тем, что 2019 год только начался. Если в конце года клиенты довольно активны, когда получают 13-ю зарплату, премии и размещают деньги на вкладах, то сейчас банку необходимо стимулировать привлечение дополнительных вкладов. "Это некий экономический стимул для того, чтобы вкладчики более охотно несли деньги в банк", – добавил собеседник портала Москва 24.

По мнению генерального директора компании EvaBeta, повышение ставки "психологически положительно отразится на вкладчиках", поскольку, в их представлении, они получат больший доход. "Но с экономической точки зрения, пожалуй, ничего не изменится, потому что если вырастет инфляция, реальная доходность останется на том же уровне", – отметил Григорян.

Решение Сбербанка не приведет к "буму" вкладов, полагает эксперт. "Российский рынок находится не на таком незрелом уровне, чтобы изменение процентной ставки каким-то банком, даже на один-два процента, могло привести к тому, что массовые потоки вкладчиков понесут деньги в тот или иной банк. Рынок слишком зрелый, чтобы это вызывало какой-то бум", – резюмировал собеседник портала Москва 24.

С конца января у граждан РФ появилась возможность узнать индивидуальный кредитный рейтинг. Составление персонального кредитного рейтинга отражено в поправках к закону "О кредитных историях".

Евгения Маркова

экономика финансы эксклюзив

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