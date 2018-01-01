Резервный фонд России прекратил существование

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Резервный фонд России становится частью Фонда национального благосостояния с 1 января. Согласно новым нормам Бюджетного кодекса, все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направлять в ФНБ.
Оба этих фонда появились в 2008 году при разделении Стабилизационного фонда, необходимого для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.
В случае резкого падения доходов казны Резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета. ФНБ создавался как составляющая механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу, а другую часть его средств инвестировали в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.
Резервный фонд планировалась полностью израсходовать в прошлом году, сообщает РИА Новости. Согласно прогнозу министра финансов Антона Силуанова, объем ФНБ на 1 января 2018 года должен составить 3,7 триллиона рублей, а его ликвидная часть – 2,3 триллиона рублей. В 2018 году ФНБ пополнится валютой на 829,2 миллиарда рублей, приобретенных министерством на рынке в рамках своих валютных операций.
Власти полагают, что текущий год станет последним, когда дефицит бюджета будет финансироваться из ФНБ. В последующие годы они собираются тратить средства ФНБ только на пенсионные накопления. Минфин и дальше планирует пополнять ФНБ, направляя в него купленную по бюджетному правилу валюту.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: