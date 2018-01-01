Резервный фонд России прекратил существование

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Резервный фонд России становится частью Фонда национального благосостояния с 1 января. Согласно новым нормам Бюджетного кодекса, все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направлять в ФНБ.

Оба этих фонда появились в 2008 году при разделении Стабилизационного фонда, необходимого для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.

В случае резкого падения доходов казны Резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета. ФНБ создавался как составляющая механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу, а другую часть его средств инвестировали в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Резервный фонд планировалась полностью израсходовать в прошлом году, сообщает РИА Новости. Согласно прогнозу министра финансов Антона Силуанова, объем ФНБ на 1 января 2018 года должен составить 3,7 триллиона рублей, а его ликвидная часть – 2,3 триллиона рублей. В 2018 году ФНБ пополнится валютой на 829,2 миллиарда рублей, приобретенных министерством на рынке в рамках своих валютных операций.

Власти полагают, что текущий год станет последним, когда дефицит бюджета будет финансироваться из ФНБ. В последующие годы они собираются тратить средства ФНБ только на пенсионные накопления. Минфин и дальше планирует пополнять ФНБ, направляя в него купленную по бюджетному правилу валюту.