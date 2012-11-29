Московское метро оштрафовали за шум

Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало столичный метрополитен на 55 тысяч рублей.

Поводом для штрафа послужили жалобы жителей столицы на шум от метропоездов, депо и строек метро в ночное время, неэффективную работу систем кондиционирования, антисанитарное состояние станций метро и подуличных переходов.

Также в ведомство поступили жалобы на слишком громкое оповещение в пассажирских помещениях метрополитена.

Всего в этом году в отдел надзора на транспорте поступили 26 жалоб и обращений граждан. Роспотребнадзор удовлетворил 4 из них.

"В адрес ГУП "Московский метрополитен" направлены письма о необходимости соблюдения условий перевозки пассажиров и разработке комплекса мероприятий по снижению уровней шума и нормализации параметров микроклимата в пассажирских помещениях станций, подвижного состава метро и на границе жилой застройки, а также об усилении контроля за санитарным содержанием пассажирских помещений", - говорится в сообщении ведомства.