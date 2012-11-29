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Город

29 ноября 2012, 17:59

Московское метро оштрафовали за шум

метро штрафы экология Роспотребнадзор метрополитен

Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало столичный метрополитен на 55 тысяч рублей.

Поводом для штрафа послужили жалобы жителей столицы на шум от метропоездов, депо и строек метро в ночное время, неэффективную работу систем кондиционирования, антисанитарное состояние станций метро и подуличных переходов.

Также в ведомство поступили жалобы на слишком громкое оповещение в пассажирских помещениях метрополитена.

Всего в этом году в отдел надзора на транспорте поступили 26 жалоб и обращений граждан. Роспотребнадзор удовлетворил 4 из них.

"В адрес ГУП "Московский метрополитен" направлены письма о необходимости соблюдения условий перевозки пассажиров и разработке комплекса мероприятий по снижению уровней шума и нормализации параметров микроклимата в пассажирских помещениях станций, подвижного состава метро и на границе жилой застройки, а также об усилении контроля за санитарным содержанием пассажирских помещений", - говорится в сообщении ведомства.

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