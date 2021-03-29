Жители Раменок и Дорогомилова приняли участие в экоакциях по сбору мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Раменках и Дорогомилове экоактивисты провели ряд показательных акций по раздельному сбору мусора, в ходе которых рассказали местным жителям о правильной сортировке отходов и ее пользе.

Метод сортировки мусора необходим для защиты от опасных отходов – батареек, полиэтилена, аккумуляторов и прочих вещей, утилизацией которых занимаются специальные предприятия.

Кроме того, некоторые неорганические материалы можно использовать повторно. Например, из переработанного пластика делают ткани, а из макулатуры – эковату, которая может быть необходима при строительстве.

"Акции, подобные сегодняшней, не только выполняют образовательную функцию, но и несут практическую пользу", – отметил тележурналист Евгений Попов.

На данный момент в Москве только формируется экологическая культура. Активисты стараются как можно чаще проводить специальные акции для популяризации проблем экологии и демонстрации пользы сортировки некоторых видов отходов.

Они также рассказывают о самых интересных случаях зарубежного опыта в переработке. В частности, в Японии из твердых отходов сгорания насыпают искусственные острова и застраивают их жилыми домами и бизнес-центрами.

Ранее эксперт рассказала о пользе классных часов по экологии. Она отметила, что для формирования у детей бережного отношения к природе можно использовать видеоматериалы, а также привлекать их к участию в "трудовых десантах".