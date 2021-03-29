Жители Раменок и Дорогомилова приняли участие в экоакциях по сбору мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Раменках и Дорогомилове экоактивисты провели ряд показательных акций по раздельному сбору мусора, в ходе которых рассказали местным жителям о правильной сортировке отходов и ее пользе.
Метод сортировки мусора необходим для защиты от опасных отходов – батареек, полиэтилена, аккумуляторов и прочих вещей, утилизацией которых занимаются специальные предприятия.
Кроме того, некоторые неорганические материалы можно использовать повторно. Например, из переработанного пластика делают ткани, а из макулатуры – эковату, которая может быть необходима при строительстве.
"Акции, подобные сегодняшней, не только выполняют образовательную функцию, но и несут практическую пользу", – отметил тележурналист Евгений Попов.
На данный момент в Москве только формируется экологическая культура. Активисты стараются как можно чаще проводить специальные акции для популяризации проблем экологии и демонстрации пользы сортировки некоторых видов отходов.
Они также рассказывают о самых интересных случаях зарубежного опыта в переработке. В частности, в Японии из твердых отходов сгорания насыпают искусственные острова и застраивают их жилыми домами и бизнес-центрами.
Ранее эксперт рассказала о пользе классных часов по экологии. Она отметила, что для формирования у детей бережного отношения к природе можно использовать видеоматериалы, а также привлекать их к участию в "трудовых десантах".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: