Больше 1,5 тысячи кустарников высадили в Рязанском районе с начала года

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Более 1,5 тысячи кустарников высадили в Рязанском районе столицы с начала текущего года, сообщает Агентство "Москва"

Как уточнили в префектуре Юго-Восточного административного округа, на дворовых территориях Рязанского района в рамках программы "Миллион деревьев" было высажено 44 дерева и 1 тысяча 535 кустарников.

Отмечается, что виды деревьев и кустарников определили местные жители, приняв участие в специальном голосовании в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

Ранее сообщалось, что тополя в столице помолодеют.

После оздоровительной обрезки, которая началась в ноябре и продлится до марта 2019 года, тополя постепенно начнут обрастать и приобретут полностью новую крону. "Помолодевшие" деревья не пылят около четырех лет, и их не поражает тополевая моль.